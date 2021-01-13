В Киеве с 14 января ожидаются интенсивные осадки

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 14 января ожидается ухудшение погодных условий. В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до -4 °C. А в ночь на 15 января - до -11 °C. в течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью до -20 °C", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.

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