В Хорватии обновили правила въезда украинцев

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии.

Поэтому лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за свой счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях - медицинские работники, пограничники, работники транспортной отрасли и другие.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее, чем за 48 часов, или с обязательной самоизоляцией до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, которые пересекают Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

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