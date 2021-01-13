В Хорватии обновили правила въезда украинцев
Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии.
Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.
Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях - медицинские работники, пограничники, работники транспортной отрасли и другие.
Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.
Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее, чем за 48 часов, или с обязательной самоизоляцией до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.
Лица, которые пересекают Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.
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