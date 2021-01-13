В Харькове строительный кран упал на вагончик рабочих

13 января, 2021, 19:11

В центре Харькова упал строительный кран, никто не пострадал

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области в комментарии Укринформу.

"Днем по переулку Банный, 1, что возле улицы Университетской в центре Харькова, упал строительный кран. Стрела крана задела вагончик строителей. Часть конструкции согнула металлический строительный забор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка.

В полиции отметили, что строители, которые присутствовали на месте происшествия, объясняют факт технической неисправностью части крана.

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