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Espreso.tvЭкономикаВ четырех портах из-за снега ограничены грузовые операции с зерном

В четырех портах из-за снега ограничены грузовые операции с зерном

По состоянию на утро среды в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничили грузовые операции с зерном из-за снега

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега. В порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми из-за снега и ветра. Отмечается что каналы г. "Быстрое", Бугско-Днепровско-Лиманский (БДЛК) и Херсонский морской (ХМК) работают.

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