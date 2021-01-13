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Espreso.tvОбществоВ 2021-25 годах на космическую программу Украины потратят 15 млрд грн

В 2021-25 годах на космическую программу Украины потратят 15 млрд грн


фото: nash.live
13 января на заседании правительства утвердили финансирование космической программы на 2021-2025 годы

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заседание Кабмина.

Ориентировочный объем финансирования Программы из государственного бюджета на 2021-2025 годы составляет около 15 млрд гривен, но порядок расходов будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год "с учетом его возможностей".

"Украина имеет статус космической державы благодаря научному, инженерному, производственному потенциалу и ряду мероприятий, осуществленных в 1992-2020 годах: международные коммерческие проекты, сохранение важных звеньев разработки и производства ракетно-космической техники, запуск украинских спутников и т.д.", - говорится в документе.

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13 января, 2021 среда

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