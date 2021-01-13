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Espreso.tvОбществоВ 2020 году в Украине 3541 человек погибло в ДТП, 168 погибших - дети

В 2020 году в Украине 3541 человек погибло в ДТП, 168 погибших - дети

В течение 2020 году в ДТП в Украине погибло 3541 человек, еще 31974 человека пострадали

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Основными причинами ДТП с погибшими и / или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, является превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов несоблюдение дистанции", - отметил Билошицкий.

Всего в прошлом году в Украине произошло 168 107 ДТП, из которых 26 140 ДТП - с пострадавшими или погибшими.

Среди погибших в ДТП в 2020 году - 168 детей, еще 3957 детей получили травмы.

2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 ...

Опубликовано Алексей Белошицкой Вторник, 12 января 2021 г.

 

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