В 2020 году в Украине 3541 человек погибло в ДТП, 168 погибших - дети
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Основными причинами ДТП с погибшими и / или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, является превышение безопасной и установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов несоблюдение дистанции", - отметил Билошицкий.
Всего в прошлом году в Украине произошло 168 107 ДТП, из которых 26 140 ДТП - с пострадавшими или погибшими.
Среди погибших в ДТП в 2020 году - 168 детей, еще 3957 детей получили травмы.
2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 ...Опубликовано Алексей Белошицкой Вторник, 12 января 2021 г.