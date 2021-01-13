Украинцы в Латвии смогут бесплатно вакцинироваться против COVID-19

Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Латвии Оскарс Шнейдерс в комментарии Delfi.

По словам Шнейдерса, вакцину от коронавируса могут получить лица, имеющие временный вид на жительство и воспитывают детей до семи лет или по меньшей мере троих детей до 15 лет.

Другие обладатели временного вида на жительство смогут получить вакцину только в том случае, если они работают на территории Латвии и осуществляют социальные взносы. Также бесплатно вакцинироваться смогут украинские пенсионеры, проживающие в Латвии.

Вакцинация от COVID-19 является частью оплачиваемого государством здравоохранения и все, кто мог претендовать на государственную медицинскую помощь, также смогут бесплатно вакцинироваться.

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