Трамп надеется, что администрация Байдена не разрушит стену с Мексикой
13 января, 2021, 11:11
Действующий президент США Дональд Трамп считает, что администрация его преемника Джо Байдена не должна сносить стену на границе с Мексикой
Об этом сообщает Bloomberg .
"Мы не можем позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы разрушить ее. Я не думаю, что подобное когда-нибудь произойдет", - заявил Трамп.
Трамп предупредил, что многие нелегалы уже якобы готовятся попробовать пересечь границу после передачи власти в США следующей администрации.
"Это будет самая большая волна нелегальной иммиграции", - предупредил президент.
Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.
Демократы и, в частности, Байден, выступали против строительства стены на границе.