Трамп надеется, что администрация Байдена не разрушит стену с Мексикой

13 января, 2021, 11:11

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что администрация его преемника Джо Байдена не должна сносить стену на границе с Мексикой

Об этом сообщает Bloomberg .

"Мы не можем позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы разрушить ее. Я не думаю, что подобное когда-нибудь произойдет", - заявил Трамп.

Трамп предупредил, что многие нелегалы уже якобы готовятся попробовать пересечь границу после передачи власти в США следующей администрации.

"Это будет самая большая волна нелегальной иммиграции", - предупредил президент.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.

Демократы и, в частности, Байден, выступали против строительства стены на границе.