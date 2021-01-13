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Espreso.tvОбществоТеррористы в условиях коронавируса усиливают свое влияние за "язык ненависти", - ООН

Террористы в условиях коронавируса усиливают свое влияние за "язык ненависти", - ООН

Террористы используют пандемию, чтобы усилить свои позиции

Об этом заявил глава отдела ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков, передает Укринформ .

Он отметил, что террористы пытаются поляризовать людей из-за коронавируса.

Воронков добавил, что за последние 20 лет "угроза терроризма сохраняется, развивается и распространяется".

По словам Воронкова, Аль-Каида по-прежнему проявляет устойчивость, несмотря на потерю лидеров.

Экстремистская организация Исламское государство "пытается восстановить возможности для внешних операций".

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