Террористы в условиях коронавируса усиливают свое влияние за "язык ненависти", - ООН
13 января, 2021, 11:04
Террористы используют пандемию, чтобы усилить свои позиции
Об этом заявил глава отдела ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков, передает Укринформ .
Он отметил, что террористы пытаются поляризовать людей из-за коронавируса.
Воронков добавил, что за последние 20 лет "угроза терроризма сохраняется, развивается и распространяется".
По словам Воронкова, Аль-Каида по-прежнему проявляет устойчивость, несмотря на потерю лидеров.
Экстремистская организация Исламское государство "пытается восстановить возможности для внешних операций".
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