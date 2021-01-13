Сына судьи Верховного суда Нью-Йорка арестовали из-за беспорядков в Капитолии
13 января, 2021, 11:38
Сын судьи Верховного суда Нью-Йорка Шломо Мостофски Аарон Мостофски арестован в связи с беспорядками у Капитолия на прошлой неделе
Об этом сообщает CNN .
До ареста Мостофски заявлял изданию New York Post, что штурмовал Капитолий, потому что "выборы были украдены".
Мужчину заметили в Капитолии в меховом наряде и с полицейским щитом, который, по его словам, он "нашел".
"Нас обманули. Я не думаю, что 75 млн человек проголосовали за Трампа - я думаю, что их было около 85 млн. Я думаю, что некоторые штаты, которые долгое время были красными, стали синими и были украдены, например, Нью-Йорк ", - сказал он.
По словам представителя судьи, он "ничего не знает об этих печальных событиях".
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой был утвержден победу Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищал здание Капитолия.
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