Сына судьи Верховного суда Нью-Йорка арестовали из-за беспорядков в Капитолии

13 января, 2021, 11:38

Сын судьи Верховного суда Нью-Йорка Шломо Мостофски Аарон Мостофски арестован в связи с беспорядками у Капитолия на прошлой неделе

Об этом сообщает CNN .

До ареста Мостофски заявлял изданию New York Post, что штурмовал Капитолий, потому что "выборы были украдены".

Мужчину заметили в Капитолии в меховом наряде и с полицейским щитом, который, по его словам, он "нашел".

"Нас обманули. Я не думаю, что 75 млн человек проголосовали за Трампа - я думаю, что их было около 85 млн. Я думаю, что некоторые штаты, которые долгое время были красными, стали синими и были украдены, например, Нью-Йорк ", - сказал он.

По словам представителя судьи, он "ничего не знает об этих печальных событиях".

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