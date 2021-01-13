Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, ранен украинский военный
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из стрелкового оружия и запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов оккупанты били по украинским позициям у Песков и Водяного. Неподалеку Песков захватчики также открывали огонь из гранатометов различных систем.
В пригороде Авдеевки россияне открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкий - из крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и с автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 оккупанты стреляли из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военный получил осколочного ранения, он госпитализирован. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
В ответ на вражеские обстрелы украинские военные несколько раз открывали огонь.