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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

Сутки в зоне ООС: россияне применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

Во вторник, 12 января, российские войска на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из стрелкового оружия и запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов оккупанты били по украинским позициям у Песков и Водяного. Неподалеку Песков захватчики также открывали огонь из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки россияне открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкий - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 оккупанты стреляли из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военный получил осколочного ранения, он госпитализирован. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

В ответ на вражеские обстрелы украинские военные несколько раз открывали огонь.

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