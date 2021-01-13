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Espreso.tvСпортСтало известно, когда состоится бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Стало известно, когда состоится бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Бой-реванш за титул "временного" чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллиан Уайтом состоится 6 марта

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам промоутера британца Эдди Хирна, матч-реванш Александра Поветкина против Диллиан Уайта состоится 6 марта в Великобритании.

22 августа 2020 года россиянин сенсационно нокаутировал Уайта. Планировалось, что реванш состоится 21 ноября, однако из-за заболевания Поветкина на коронавирус повторный поединок перенесли сначала на 30 января, а затем отложили на более поздний срок.

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