Стало известно, когда состоится бой-реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

13 января, 2021, 13:15

Бой-реванш за титул "временного" чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллиан Уайтом состоится 6 марта

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам промоутера британца Эдди Хирна, матч-реванш Александра Поветкина против Диллиан Уайта состоится 6 марта в Великобритании.

22 августа 2020 года россиянин сенсационно нокаутировал Уайта. Планировалось, что реванш состоится 21 ноября, однако из-за заболевания Поветкина на коронавирус повторный поединок перенесли сначала на 30 января, а затем отложили на более поздний срок.

Напомним, 30 декабря Александр Поветкин заявил, что не хочет драться с Александром Усиком из-за дружеских отношений с украинцем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb