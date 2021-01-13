Спутники связи и Лунная программа: на что хотят потратить 15 млрд грн до 2025 года

13 января, 2021, 18:11

13 января правительство одобрило космическую программу на следующие пять лет: хотят создать 2 тыс. рабочих мест и стартап-акселератор, а также разрабатывать новые образцы ракет

Об этом говорится в принятой 13 января Кабинетом министров "Концепции общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы", размещенной на Правительственном портале.

В документе описаны основные проблемы и задачи, которые определяет правительство в космической отрасли Украины.

Программа предусматривает сотрудничество с частным бизнесом в области космических технологий, интеграцию в проекты NASA и Европейского космического агентства, а также государственную поддержку отечественной науки.

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Отдельным пунктом программы отмечается необходимость создания в указанный промежуток времени Национальной системы космического наблюдения.

Украина ставит перед собой задачу создать спутниковую группировку космического наблюдения на основе сканеров среднего и высокого разрешения. Это необходимо для удовлетворения национальных интересов в рамках совместной работы с европейской системой COPERNICUS - программы наблюдения за Землей (атмосфера, водное пространство, поверхность, климат, чрезвычайные ситуации и безопасность).

Среди других пунктов программы:

развивать украинские телекоммуникации с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи;

развивать украинские системы навигации с использованием систем GPS, GALILEO и BEIDOU;

разработать новые образцы ракетно-космической техники и носители легкого класса для доступа Украины в космос и участия в международных проектах;

реализовать проекты исследования околоземного пространства (космическая погода, изучение атмосферы, орбитальные сервисы) с использованием украинских платформ наноспутников, в частности университетских;

разработать новейшие приборы и технологии для участия в международных проектах по исследованию Луны.

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