Специалисты дали совет, как правильно выбрать шины на зиму

13 января, 2021, 13:05

Автовладельцы все чаще предпочитают зимние шины отечественного производителя. Многие автолюбители останавливают свой выбор на модели PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus, оптимальная для украинской зимы - для теплой, как в Центральной Европе, так и снежной и ледяной, как в Скандинавии

Чтобы безопасно ездить зимними дорогами водители тщательно выбирают сезонные покрышки для своих автомобилей. Для многих соотношение цены и качества выходит на первый план. Водители чаще обращают внимание на стоимость товара, его соответствие заявленным характеристикам. Многие автовладельцы стали выбирать отечественные шины. Автоэксперт Юрий Дацик более 10 лет занимается тестированием шин. В этом сезоне свой выбор остановил на модели PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus. Говорит, первые впечатления положительные - сбалансированные характеристики, хорошие тормозные качества и уверенное управление автомобилем.

Юрий считает, что шина оптимальная для украинской зимы, которая может быть теплой, как в Центральной Европе, так и снежной и ледяной, как в Скандинавии: "На льду и на снегу это абсолютно прогнозируемая шина, которая позволяет достаточно уверенно чувствовать автомобиль. На дороге не кидает из стороны в сторону. Какого-то негатива, что касается ходовых качеств, я не обнаружил ".

Автолюбитель Дмитрий Чабан также советует обращать внимание на протектор скандинавского типа. Говорит, его 9-ти миллиметровая глубина обеспечивает высокое сцепление с дорожным покрытием при любых погодных условиях - на изменчивых, обледенелых или заснеженных поверхностях.

"Мне нравится асимметричный рисунок протектора. У него сбалансированные характеристики. Зима может быть и теплой, и со снежными палатками. Я подбирал шину, чтобы во-первых она была не дорогой. А также чтобы она отвечала усредненным характеристикам ", - рассказывает Дмитрий.

Автовладелец Юрия Нечипорук при замене своего авто также столкнулся с выбором сезонной шины накануне зимы. Решил остановиться на варианте PREMIORRI VIMERO-SUV. Резина всесезонная, рассчитанная на мягкую зиму в странах Европы. Впрочем, по словам Юрия, особой разницы с зимней шиной не заметил. Уже прошел боевое испытание в сложных погодных условиях - при полном обледенения.

Зимние шины PREMIORRI ViaMaggiore Z P lus выпускаются с диаметром обода от 15 до 18 дюймов. При создании модели особый акцент был сосредоточен на на высоком сцеплены с дорожным покрытием при любых погодных условиях. Такая универсальность достигается благодаря разделенном на 3 части рисунка протектора, изготовленного по инновационной резиновой смеси, оптимизированной с полимерным составом. Поэтому протектор сохраняет эластичность протектора в условиях низких температур. Зимняя силика, специально разработанная французской компанией для такого типа шин, обеспечивает максимальное сцепление с заснеженной и обледенелой поверхностями.