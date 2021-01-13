Собака атаковала футболиста сельского клуба на тренировке. Видео
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный instagram "Колоса".
Сегодня, 13 января, футболисты "Колоса" провели первую тренировку на сборах в Турции, которая запомнилась забавным случаем.
Посреди тренировки рядом с футболистами начала бегать собака, которую заинтересовал голкипер "Колоса" Евгений Кучеренко. Псу даже удалось повалить игрока с ног.
"Был фол?" - шутят представители клуба в instagram.
В этом сезоне 21-летний футболист не провел ни одного матча за "Колос", который идет шестым в турнирной таблице УПЛ. Кучеренко является воспитанником донецкого "Шахтера", также защищал цвета португальской "УНИАН Лейрии".
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