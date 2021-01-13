 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортСобака атаковала футболиста сельского клуба на тренировке. Видео

Собака атаковала футболиста сельского клуба на тренировке. Видео


фото: koloskovalivka.com
Собака атаковала голкипера ковалевского "Колоса" Евгения Кучеренко на первой тренировке в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный instagram "Колоса".

Сегодня, 13 января, футболисты "Колоса" провели первую тренировку на сборах в Турции, которая запомнилась забавным случаем.

Посреди тренировки рядом с футболистами начала бегать собака, которую заинтересовал голкипер "Колоса" Евгений Кучеренко. Псу даже удалось повалить игрока с ног.

"Был фол?" - шутят представители клуба в instagram.

В этом сезоне 21-летний футболист не провел ни одного матча за "Колос", который идет шестым в турнирной таблице УПЛ. Кучеренко является воспитанником донецкого "Шахтера", также защищал цвета португальской "УНИАН Лейрии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать