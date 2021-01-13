Шмыгаль поручил дать субсидии пользователям электроотопления

13 января, 2021, 15:36

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минфину и Минсоцполитики предоставить субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что в связи с ростом тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты. Так, по его словам, пока 3,1 млн граждан получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений составляет более 1,6 тыс. грн.

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