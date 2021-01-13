13 января, 2021, 15:18

Колумбийская певица Шакира продала права на все свои песни британской компании Hipgnosis Songs Fund Limited

Об этом сообщает Variety.

Сумма сделки пока не раскрывается. С момента выпуска своего первого альбома в 1991 году, когда певице было всего 13 лет, Шакира продала более 80 млн пластинок. Она стала самой успешной латиноамериканской певицей.

Всего Шакира получила три Grammy, 12 "латинских Grammy", и является одной из трех певиц, у которой два видеоклипа набрали более 2 млрд просмотров на YouTube.

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