С 14 января владельцев бизнеса начнут штрафовать за посетителей без масок

13 января, 2021, 12:07

14 января вступает в силу закон, за которым владельцев бизнеса смогут оштрафовать от 3,4 до 5,1 тыс. грн за посетителей без масок

Соответствующий закон опубликован 13 января во " Голосе Украины ".

"За отсутствие реагирования на пребывание в таких местах (лиц без одетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции сообщению об административном правонарушении) юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель платят штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан ", - говорится в дополнении в закон" Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения ", которое вступит в силу в четверг, 14 января.

Таким образом, владельцев бизнеса смогут штрафовать на сумму от 3,4 до 5,1 тыс. грн, ежели их клиенты не соблюдают карантина.



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