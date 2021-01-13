Разумков планирует встретиться со Шмыгалем и председателями фракций по реформе энергорынка и тарифам, - СМИ

13 января, 2021, 13:16

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 января планирует собрать совещание с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателей парламентских фракций и групп для продолжения консультаций по вопросам реформы энергетического рынка и повышения тарифов

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"Такое совещание планируется на 16:00. Ожидается участие в нем премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вероятно, будет обсуждаться создание определенной рабочей группы и возможные пути законодательного решения вопроса по тарифам", - сообщил агентству источник в Верховной Раде.

Эту информацию агентству подтвердил и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Планируется встреча с председателем парламента. Но повестку дня и. Тем более, ее детали пока неизвестны", - цитирует ИФ слова Железняка.

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