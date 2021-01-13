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Espreso.tvЭкономика"За майбутнє" созывает внеочередные сессии местных советов для введения моратория на повышение коммунальных тарифов

"За майбутнє" созывает внеочередные сессии местных советов для введения моратория на повышение коммунальных тарифов

Депутаты от политической партии "За майбутнє" созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Рады Украины по установлению экономически обоснованных коммунальных тарифов и введению моратория на их повышение минимум на 1 год

Об этом говорится на официальном веб-сайте политсилы.

"Партия "За майбутнє" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не "похоронил" эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынский, Хмельницкий и Полтавский областные советы, которые запланировали созыва 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Киевский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги", - заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии - увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.

"Среди наших требований, во-первых, - ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и ​​субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье - осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабмина и НКРЭКУ", - сказано на сайте партии.

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