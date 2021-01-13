"За майбутнє" созывает внеочередные сессии местных советов для введения моратория на повышение коммунальных тарифов

13 января, 2021, 15:12

Депутаты от политической партии "За майбутнє" созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Рады Украины по установлению экономически обоснованных коммунальных тарифов и введению моратория на их повышение минимум на 1 год

Об этом говорится на официальном веб-сайте политсилы.

"Партия "За майбутнє" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не "похоронил" эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынский, Хмельницкий и Полтавский областные советы, которые запланировали созыва 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Киевский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги", - заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии - увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.

"Среди наших требований, во-первых, - ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и ​​субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье - осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабмина и НКРЭКУ", - сказано на сайте партии.