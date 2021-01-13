13 января, 2021, 10:16

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции

Соответствующее письмо он направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"На прошлой неделе я не уступил давлению и не вышел за пределы моих конституционных полномочий для пересмотра итогов выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей по ведению политических игр в такое серьезное время в жизни нашей страны", - написал Пенс.

"Я не верю, что такое решение соответствует интересам нашей нации или нашей конституции", - добавил он.

Вице-президент сообщил, что сейчас работа администрации сосредоточена на передаче дел команде Джо Байдена и призвал других членов Конгресса избегать действий, которые бы "разжигать страсти".

Использование 25-й поправки в качестве меры наказания или узурпации создаст ужасный прецедент ", - сказал вице-президент.

Известно, чтобы применить эту поправку нужна не только поддержка конгрессменов , но и заявление вице-президента.

Применив 25 поправку к Конституции США, Пенс должен был бы занять пост главы государства в связи с объявлением недееспособности действующего президента.

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