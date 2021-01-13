"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее поговорили": Кулеба заявил о подготовке встречи Зеленского и Байдена

13 января, 2021, 13:29

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что украинская власть найдет общий язык с новой администрацией США

Об этом он заявил в интервью Обозревателю .

"Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт", - сказал Кулеба.

Он высказал мнение, что никто не будет против, если Байден будет жестко требовать от Украины выполнения взятых на себя обязательств.

"А кто против? .. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают", - отметил министр.

По его словам, дипломаты работают над встречей президентов.

"Мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее поговорили и встретились. Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания", - сказал Кулеба.