"Отсутствие у украинцев желания читать": Ткаченко назвал причину закрытия книжных магазинов

13 января, 2021, 20:59

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что причиной закрытия ряда книжных магазинов в Украине является отсутствие желания читать со стороны людей

Об этом он заявил в интервью НВ.

"За последние годы в Украине наблюдается постепенное падение объема тиражей - с 5-6 тыс. в 2015-м до 700-800 экземпляров в 2020 году. Тираж в 2019-м составлял 29,9 млн, а в 2020 году - только 8 млн. Количество наименований также значительно сократилось - с 13 651 в 2019 году до 8 тыс. в 2020-м", - сообщил министр.

Ткаченко отметил, что одной из причин уменьшения тиражей и закрытия книжных магазинов является то, что среди украинцев больше тех, кто не читает.

Он отметил, что согласно статистике читающих ежедневно только 8%. 38% - читают раз в месяц, 19% - нерегулярные читатели и 35% - не читают вообще. При этом 53% из тех, что прочитали хотя бы одну книгу за последний год, не приобрели ни одной книги. То есть, по его словам, больше половины нерегулярных читателей не поддерживает сферу.

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"Прежде всего, надо работать над первопричиной проблемы - отсутствием желания читать. Для того чтобы оно появилось - стоит понять ценность, отбросив стереотипность и возможный негативный опыт в прошлом", - сказал Ткаченко.

Министр заметил, что прежде всего популяризация чтения влияет на грамотность населения, саморазвитие и карьерный рост.

"Во-вторых, читающее население - конкурентные издательства. Привычка читать у украинцев сформирует спрос на книгу, издательства в свою очередь станут конкурентоспособными и будут предлагать только качественную литературу. Очевидно, вопрос помощи книжным магазинам и тем, кто продает украинскую книгу стоит поднимать серьезно", - подчеркнул он.

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