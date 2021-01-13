"Не раскрыли ни одного байта данных третьим сторонам": количество активных пользователей Telegram превысило 500 млн

13 января, 2021, 07:26

В первую неделю января 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн и продолжило расти

Об этом заявили создатель мессенджера Павел Дуров и администрация приложения.

"Количество активных пользователей Telegram превысила 500 млн. Только за последние 72 часа в Telegram зарегистрировались более 25 млн людей со всего мира", - сообщила администрация мессенджера.

Основатель ресурса отметил, что большинство новых пользователей пришли из Азии, Европы, Латинской Америки и с Ближнего Востока

"Эти новые пользователи прибыли со всего мира - 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из стран Ближнего Востока. Это существенный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 млн новых пользователей" , - написал Дуров.

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Создатель Telegram объяснил рост популярности приложения стремлением пользователей к конфиденциальности в интернете и их потребностью в защите своих данных.

"У нас раньше наблюдался всплеск загрузок в течение всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей. Но это время другое. Люди больше не хотят обменивать свою приватность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технических монополий, которые, кажется, думают, что им можно спастись чем угодно, пока их приложения имеют критическую массу пользователей. Благодаря полмиллиарду активных пользователей и ускоренному росту Telegram стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, благосклонное к конфиденциальности и безопасности. Мы воспринимаем эту ответственность очень серьезно. Мы вас не подведем ", - написал Дуров.

Основатель мессенджера отметил, что с момента запуска в 2013 году администрация ни разу не передавала данных пользователей третьим сторонам.

"В отличие от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей, которым можно отчитываться. Мы не заключаем соглашений с маркетологами, майнерами данных или государственными учреждениями. С момента запуска в августа 2013 года мы не раскрыли ни одного байта личных данных наших пользователей третьим сторонам . Мы работаем таким образом, поскольку не рассматриваем Telegram как организацию или приложение. Для нас Telegram - это идея, это идея, что каждый на этой планете имеет право быть свободным ", - подытожил Дуров.