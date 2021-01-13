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Espreso.tvСпорт"Наполи" победил "Эмполи" и стал третьим четвертьфиналистом Кубка Италии

"Наполи" победил "Эмполи" и стал третьим четвертьфиналистом Кубка Италии


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Наполи" победил "Эмполи" со счетом 3:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Наполи" забитыми мячами отметились Джованни Ди Лоренцо, Ирвинг Лозано и Андреа Петанья. В составе "Эмполи" дубль сделал Недим Байрами.

В четвертьфинале Кубка Италии "Наполи" сыграет против победителя пары "Рома" - "Специя", которые встретятся 19 января.

Кубок Италии

1/8 финала

13 января

"Наполи" - "Эмполи" 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 18 Лозано, 38, Петанья, 77 - Байрами, 33, 68

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