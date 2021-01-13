"Нафтогаз" отреагировал на заявление Шмыгаля по тарифу на газ

13 января, 2021, 21:52

"Нафтогаз Украины" готов в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона

Об этом сообщает пресс служба "Нафтогаза".

Для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м согласно условиям договоров.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развитию рынка газа и переходу потребителей к новым поставщикам газа", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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