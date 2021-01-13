"Днепр-1" хочет перекрасить черную полосу в белую "- Алексей Хобленко в "Футбольном формате"

13 января, 2021, 11:48

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко поделился мнением о положении команды

Об этом он говорил в эксклюзивном интервью "Футбольном формата" на "Еспресо".

"Хотим перекрасить черную полосу в белую. Для этого нужно очень много сделать. Надо много работать, быть готовыми психологически. Нужно поговорить с ребятами, пообщаться с тренерским штабом, как они хотят видеть нашу новую команду. Мало времени, они работают всего два месяца" - сказал Хобленко.

Напомним, что "Днепр-1" завершил осеннюю часть УПЛ на последнем месте.

"У меня цель - забивать в каждом матче. Хочу стать лучшим бомбардиром этого чемпионата. У меня еще есть все шансы. Надеюсь, на собрании хорошо поработаю и добьюсь своей цели", - отметил Алексей Хобленко в эфире "Футбольного формата".