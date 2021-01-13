"Десна" объявила о трансфере футболиста "Шахтера"

13 января, 2021, 16:58

Полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула продолжит карьеру в черниговской "Десне"

Об этом сообщает официальный instagram "Десны".

Черниговский клуб арендовал 21-летнего Вакулу до конца сезона. Финансовые условия трансфера не сообщаются. Также не известно, есть ли у "Десны" право на выкуп полузащитника.

В этом сезоне Владислав Вакула провел 2 матча за "Шахтер", но результативными действиями не отличался. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 700 тыс. евро.

13 декабря "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг УПЛ на третьей позиции.