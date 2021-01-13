"Дело Хизб ут-Тахрир": суд РФ продлил арест пяти крымским татарам
Об этом говорится в видео Крымской солидарности в Facebook.
"Все ходатайства защиты были отклонены судом и продолжено содержания под стражей до 20 июля 2021", - сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
По словам адвоката Рифат Яхина, им было подано ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного инвалида 2 группы Джемиля Гафарова.
Однако, по данным Крымской солидарности, суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении ареста на шесть месяцев в отношении фигурантов второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадыров, Иззет Абдуллаева, Меджита Абдурахманова, Биляла Адилова.
Умеров, Бекиров, Изетов, Базаров и Айвазов обвиняются по статье "организация деятельности террористической организации". Остальные - за участие в ней .. Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по статье "подготовка к насильственному захвату власти"
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