"Атлетико" уверенно победил "Севилью" и упрочил лидерство в Ла Лиге
13 января, 2021, 00:28
В перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" победил "Севилью" со счетом 2:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Атлетико" вышел вперед уже на 17-й минуте встречи, отличился Корреа. В конце встречи мадридцы удвоили преимущество - забил Сауль.
В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первое место и имеет отрыв от мадридского "Реала" в виде 4 очков. "Севилья" идет шестой и отстает от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.
Чемпионат Испании
1-й тур (перенесенный матч)
12 января
"Атлетико" - "Севилья" 2:0
Голы: Корреа, 17 Сауль, 76
- 9 января 18-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Гранаду" благодаря дублю аргентинца Лионеля Месси и француза Гризманн.
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