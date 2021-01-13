"Атлетико" уверенно победил "Севилью" и упрочил лидерство в Ла Лиге

13 января, 2021, 00:28

В перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" победил "Севилью" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Атлетико" вышел вперед уже на 17-й минуте встречи, отличился Корреа. В конце встречи мадридцы удвоили преимущество - забил Сауль.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первое место и имеет отрыв от мадридского "Реала" в виде 4 очков. "Севилья" идет шестой и отстает от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.

Чемпионат Испании

1-й тур (перенесенный матч)

12 января

"Атлетико" - "Севилья" 2:0

Голы: Корреа, 17 Сауль, 76

9 января 18-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Гранаду" благодаря дублю аргентинца Лионеля Месси и француза Гризманн.