"2020 для всех был неоднозначным. Но для" Шахтера "хорошим", - Валерий Бондарь в "Футбольном Формате"

13 января, 2021, 12:50

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал об отставании его команды от "Динамо" в УПЛ

Свое мнение он высказал в эксклюзивном интервью проекту "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Конечно, такая ситуация раздражает. "Шахтер" привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Все люди сейчас не привыкли наблюдать за такой турнирной таблицей. То, что там сейчас находится" Динамо ", мы это исправим. Конец сезона будет совсем другой. Напоминать, надеюсь, прошлый", - сказал Валерий Бондарь.

Напомним, что по итогам первой половины сезона 2020/2021 киевское "Динамо" опережает "Шахтер" на 1 зачетный балл.

"2020-й год для всех был странным, трудным, неоднозначным. Но мы провели хороший год, дошли до полуфинала Лиги Европы, выиграли с рекордным отрывом от " Динамо", неплохо выступили в Лиге Чемпионов. Хотя задача была выйти в следующий раунд, но в такой группе это достаточно хорошо набрать 8 очков. Год получился для "Шахтера" хорошим "- подвел итоги прошлого года Валерий Бондарь в" Футбольном Формате ".