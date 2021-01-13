Президенты Обама, Клинтон и Буш-младший придут на инаугурацию Байдена
13 января, 2021, 08:44
Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший планируют посетить церемонию инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена
Об этом сообщает CNN.
"Бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон посетят инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Джордж Буш-младший также планирует быть", - говорится в сообщении.
На церемонии планируют присутствовать бывшие первые леди Мишель Обама, Хиллари Клинтон и Лора Буш.
Джимми Картер, который является старейшим живым экс-президентом США, не сможет приехать по состоянию здоровья.
- Напомним, инаугурация в Вашингтоне президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
- Ряд американских СМИ сообщили, что ФБР получило информацию о подготовке ультраправыми вооруженных акций протеста до инаугурации Джо Байдена.
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