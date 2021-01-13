Президент Международной федерации хоккея объяснил, почему у Лукашенко не отбирают чемпиона мира

13 января, 2021, 12:45

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпиона мира не будут отбирать у Беларуси, чтобы самопровозглашенный президент Александр Лукашенко доказал, что стремится к диалогу с оппозицией

Об этом Фазель заявил после встречи с Лукашенко, которая состоялась 11 января, в интервью SRF Swiss Radio .

По его словам, целью поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске.

"С Лукашенко у меня хорошие отношения уже 20 лет - мы вместе играли в хоккей, много общались. IIHF хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко. У нас есть контракт с Федерацией хоккея Беларуси. Провести чемпионат мира - наш долг. Мы сказали себе: почему бы не попробовать убедить Лукашенко в том, что этим чемпионатом мира он может послать сигнал? А именно, что он стремится к диалогу с оппозицией ", - сказал Фазель.

По его убеждению, перенос ЧМ по Беларуси не поможет изменить ситуацию в стране.

"Лукашенко заявил, что хочет изменить конституцию, он готов провести новые выборы. И мы с ним обсуждаем и пытаемся сделать что-нибудь хорошее. Должен признаться - в Минске я играл с огнем. И мы немного обожглись. И теперь изменить это мнение становится очень трудно. Но я не чувствую, что меня использовали ", - заверил Фазель.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира может быть перенесен из Белоруссии.

ЧМ должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Окончательное решение о месте проведения турнира будет объявлено на заседании совета Международной федерации хоккея в конце января.

Напомним, 10 января екскандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что если ЧМ по хоккею не перенесут из Минска, много сборных его будут бойкотировать .

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