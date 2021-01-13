Премьер Эстонии ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

13 января, 2021, 10:19

На фоне предъявленных Центристской партии подозрений в коррупции лидер этой политической силы Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра Эстонии

Об этом Ритас написал в Facebook .

Премьер отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначный вину, однако бросают тень на всех причастных.

"В политике для решения сложных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сегодняшней ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии ", - написал Ритас.

Отметим, в Эстонии во вторник, 12 января, правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретаря партии Махайлу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Тедер, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. Поэтому предприниматель обязался предоставить политикам взятку в миллион евро.

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