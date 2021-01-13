Получателям соцпомощи и субсидий дадут январские выплаты в ближайшее время, - Минсоцполитики

13 января, 2021, 17:04

Министерство социальной политики перечислило региональным органам социальной защиты средства на выплату социальных пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий для населения

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Министерство социальной политики в начале недели профинансировало региональные органы социальной защиты населения согласно заявке относительно потребности в средствах для выплаты социальных пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года. В дальнейшем средства будут направлены на счета получателей, открытые в учреждении уполномоченного банка, или через выплатные объекты "Укрпочты".

"Таким образом, в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, как получить жилищные субсидии во время карантина.

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