Польша готовит закон, который запрещает соцсетям блокировать пользователей

13 января, 2021, 12:40

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам веб-сайтов социальных сетей удалять сообщения и блокировать пользователей

Об этом сообщает Euractiv .

В министерстве утверждают, что хотя социальные сети должны служить платформой для свободы слова, все чаще можно наблюдать чрезмерное вмешательство в контент, который публикуется.

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители разных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - сказал министр юстиции Збигнев Зебро.

"Время в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - пояснил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета, курирующий законопроект.

Согласно законопроекту, администрация вебсайтов социальных сетей не имеет права удалять сообщения или блокировать действия пользователей, если контент, представленный в качестве основы для принятия решения, не затрагивает польское законодательство.

Если они это сделают, пользователь получит право подать жалобу на администрацию. На вебсайт социальной сети можно даже подать в суд, если ответ окажется неудовлетворительной или если администраторы сайта не дадут ответа на жалобу в течение 48 часов.

Министерство сравнило свой законопроект с решениями, применяемыми в других странах, таких как Германия и Франция, отметив, однако, что они движимы противоположными мотивами. "Эти страны делают акцент на быстром удалении контента, который считается нарушает закон, вместо защиты свободы слова. Их постановления, таким образом, репрессивные", - написали в Министерстве юстиции в обоснование законопроекта.

Не исключено, что такой законопроект является реакцией на последнее решение известных социальных сетей, включая Twitter, Facebook и Instagram, заблокировать страницы президента США Дональда Трампа.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Этот шаг резко осудили , в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.

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