По заказу РПЦ: в российском государственном цирке на животных надели нацистскую символику

13 января, 2021, 14:09

В Ижевске (Россия) в государственном цирке во время рождественского представления показали эпизод с участием животных, на одежде которых была нацистская символика

Об этом сообщает "Настоящее время" .

Представление в цирке показали на заказ епархии РПЦ. В цирке объяснили, что нацистская символика была использована в эпизоде "1942".

"В манеже демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют животных в попоне с нацистской символикой", - говорится в комментарии цирка,

В епархии считают, что спектакль не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики - зрителям показали шоу, которое формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Представители государственного цирка и епархии ссылаются на статью 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, но ее положения "не распространяются на случаи, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания".

В цирке и епархии считают, что спецификой цирка является зрелищность и "используемые в нем образы могут иметь ироничный и гротескный характер".