Папа Римский объявил о намерении прививаться от коронавируса на этой неделе

13 января, 2021, 17:16

По словам понтифика, массовая вакцинация от коронавируса - это вопрос этики

Об этом рассказывает Reuters.

9 января Папа Франциск заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе, и призвал всех сделать уколы, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизни других людей.

"Я считаю, это вопрос этики, чтобы каждый вакцинировался", - сказал Франциск в интервью Canale 5.

Ватикан как самая маленькая независимая страна мира, где проживает около 450 человек, включая Папу Римского Франциска, заявил, что вскоре начнет свою кампанию вакцинации против коронавируса.

"На следующей неделе мы начнем делать это здесь, в Ватикане, и я также сделаю прививку. Это нужно сделать", - отметил верховный понтифик.

Франциск, которому 84 года, в группе риска. Когда он был молодым парнем в родной Аргентине, ему удалили часть легкого после болезни, что сделало его потенциально уязвимым к коронавирусу.

На прошлой неделе Ватикан заявил, что ожидает получить достаточное количество вакцины против COVID-19 в последующие дни, чтобы привить всех жителей и работников, живущих за его стенами в Риме.

В рамках плана вакцинации в Ватикане приобрели сверххолодный холодильник для хранения доз препаратов, предполагая, что он будет использовать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, которая должна храниться примерно при температуре -70 градусов Цельсия (-94 по Фаренгейту). По мере обнародования отрывков интервью официальный сайт Vatican News сообщил, что личный врач папы Фабрицио Соккорсо умер от осложнений после COVID-19. 78-летний Соккорсо находился в больнице и лечился от рака. Он был врачом папы с 2015 года.

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