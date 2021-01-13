Отказался надеть маску: актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе

13 января, 2021, 15:02

В США 65-летнего актера Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки после отказа надеть защитную маску

Об этом сообщает Page Six.

Звезду фильмов "Крепкий орешек" и "Криминальное чтиво" Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки Rite Aid в Лос-Анджелесе из-за отказа надеть защитную маску.

Как отмечают очевидцы, актер не захотел надевать маску, даже несмотря на возмущение посетителей. На шее у Уиллиса была бандана, которую он мог поднять на лицо, чтобы закрыть рот и нос.

Так, ничего не приобретя, актер покинул аптеку.

Впоследствии Уиллис в комментарии People подтвердил, что отказался надеть маску и назвал это ошибкой.

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