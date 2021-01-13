Ощадбанк будет обслуживать расчеты по уплате долгов на энергорынке

13 января, 2021, 16:30

Кабинет министров уполномочил государственный Ощадбанк обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии

Проект постановления был принят с доработкой в трехдневный срок с учетом замечаний Антимонопольного комитета Украины.

Согласно тексту пояснительной записки, уполномочить Ощадбанк предложено, поскольку в качестве уполномоченного банка на рынке электроэнергии он успешно обеспечивает стабильное обслуживание расчетов по электроэнергии, приобретенной на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Также отмечается, что Сбербанк имеет опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за электроэнергию с участием оптового поставщика электроэнергии и поставщика электроэнергии по регулируемому тарифу.

Кроме того, банк имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение, необходимое для выполнения функции уполномоченного банка в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.

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