Определимся 25 января, будем ли подавать Витренко на министра энергетики, - Корниенко

13 января, 2021, 19:07

Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 25 января определится, будет ли снова подавать кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики

Об этом он сказал во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас будет заседание фракции в начале недели. После снятия локдауна мы уже сможем это сделать 25 января. Мы определимся, будем ли мы снова подавать кандидатуру пана Витренко на эту должность", - сказал Корниенко.

Он заявил, что, согласно законодательству, подает кандидатуру на должность министра фракция "Слуга народа" по праву монобольшинства. Корниенко заявил, что пока фракция наблюдает за деятельностью Витренко в должности и.о. министра энергетики.

"В частности, за его участием в истории со снижением тарифов, составлением тарифов, за его идеями, за его лидерством в этой непростой ситуации", - отметил Корниенко.

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