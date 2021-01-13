Определимся 25 января, будем ли подавать Витренко на министра энергетики, - Корниенко
Об этом он сказал во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас будет заседание фракции в начале недели. После снятия локдауна мы уже сможем это сделать 25 января. Мы определимся, будем ли мы снова подавать кандидатуру пана Витренко на эту должность", - сказал Корниенко.
Он заявил, что, согласно законодательству, подает кандидатуру на должность министра фракция "Слуга народа" по праву монобольшинства. Корниенко заявил, что пока фракция наблюдает за деятельностью Витренко в должности и.о. министра энергетики.
"В частности, за его участием в истории со снижением тарифов, составлением тарифов, за его идеями, за его лидерством в этой непростой ситуации", - отметил Корниенко.
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