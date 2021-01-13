ОГПУ открыл дело против заместителя командующего Черноморским флотом РФ

13 января, 2021, 18:36

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом России из-за подстрекательства украинских военных к совершению государственной измены

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Прокуроры ОГПУ начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены.

"По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, угрожая применением военнослужащими оккупационных сил физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военных перейти на сторону оккупантов в период вооруженного конфликта.

Также установлены дополнительные факты совершения преступлений чиновниками Вооруженных Сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации Крыма и города Севастополя и другим тяжелым последствиям.

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