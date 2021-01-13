Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января

13 января, 2021, 12:35

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что 17 января возвращается в Россию

Об этом политик написал в Instagram.

"Вопрос" возвращаться или нет "передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить ... 17 января, в воскресенье, я вернусь домой. Встречайте ", - написал Навальный.

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Он добавил, что ему не интересны действия "слуг Путина", которые фабрикуют новые уголовные дела против него.