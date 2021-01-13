Минздрав планирует привлекать авиацию для перевозки больных, - Степанов

13 января, 2021, 10:15

Министерство здравоохранения в феврале-марте планирует запустить два пилотных проекта для перевозки пациентов, которым необходима трансплантация, а также анатомического материала для ее проведения

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Мы запускаем такой проект как создание единого аэромедицинского пространства в Украине. Это очень важный элемент, в частности, с точки зрения развития системы трансплантации", - сказал Степанов.

Так, по словам министра, в этом году Минздрав начинает проект по внедрению гражданской аэромедицинской эвакуации. Он отметил, что сейчас такой вид эвакуации применяется исключительно военными медиками. Поэтому, для реализации проекту Степанов предложил "объединить ресурсы Минздрава и силовых ведомств, которые координируются Министерством внутренних дел".

Первые два пилотных проекты, по словам Степанова, будут инициированы в феврале-марте. Они охватят Львов и Киев.

Он также добавил, что для их реализации Кабмин должен принять соответствующий проект постановления, подготовленном Минздравом.

"После принятия упомянутого нужного документа мы сможем вовремя транспортировать воздушным путем анатомических материалов и реципиентов. Речь идет, что это прежде всего будет использоваться для трансплантации сердца, поскольку там очень ограниченное время для доставки этого органа для реципиента", - пояснил Степанов.

В будущем, добавил глава Минздрава, планируется, что воздушные экипажи также будут вылетать к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожогами второй и третьей степени, ожогами электрическим током или ожогами дыхательных путей. Также планируется применять такую эвакуацию при огнестрельных травмах, травмах позвоночника, ампутации конечностей, черепно-мозговых травм и тому подобное.

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