МИД подтвердил гибель в ДТП двух украинцев в России

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины - мужчина и женщина.

Также Николенко отметил, что еще две гражданки Украины получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, было 18 человек, из них 15 - граждане Украины. На данный момент продолжается установление обстоятельств ДТП.

По словам представителя МИДа, украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С другими гражданами установлена связь.

Напомним, что 13 января на трассе в Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в оккупированный Россией Донецк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb