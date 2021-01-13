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Espreso.tvСпортЛучшего бомбардира УПЛ выгнали из основного состава

Лучшего бомбардира УПЛ выгнали из основного состава


фото: olimpik.com.ua
Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди переведен в дублирующий состав донецкой команды

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в Facebook.

Боссы "Олимпика" решили перевести Шахаба Захеди в дубль из-за того, что иранский форвард, у которого летом заканчивается контракт с донецким клубом, якобы уже подписал предварительное соглашение с "Зарей" и летом бесплатно присоединится к луганскому клубу.

По информации источника, Захеди переведен в дубль "из-за отсутствия мотивации на тренировках". Иранец не полетит на зимние сборы с командой в Турцию.

Представители "Зари" пытаются подписать Захеди уже сейчас. Луганский клуб предложил обменять иранца на форварда Михаила Перовича, а также проценты от последующей продажи форварда. Боссы "Олимпика" это предложение отклонили.

В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".

 

Опубликовано Tatotake среду, 13 января 2021

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