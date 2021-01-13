13 января, 2021, 13:29

Киев занял седьмое место в мировом рейтинге городов с самыми большими заторами по итогам 2020 года

Об этом свидетельствуют данные ресурса Tomtom .

Согласно графику Киев оказался на седьмом месте в мировом рейтинге городов с самыми большими заторами по итогам 2020 года. Индекс задержки в прошлом году составил 51%, то есть часовая поездка на самом деле занимала в среднем полтора часа. В 2019 году этот индекс составлял 53%, а Киев занимал третье место.

Заметим, что в десятке городов с самыми заторами оказалась также Одесса, а Харьков занял 13 место в рейтинге.

На первом месте по итогам прошлого года оказалась Москва, на втором - Бомбей, а на третьем - Богота. Наименее завантаженишимы оказались америнканськи города Гринсборо-Хай Пойнт, Акрон и испанский город Кадис.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb