Кулеба назвал упрощение визового режима с Британией "реальной перспективой"
13 января, 2021, 10:28
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о реальной перспективе упрощении визового режима между Украиной и Великобританией
Об этом он заявил в интервью Обозревателю.
Кулеба отметил, что в Британии один из самых жестких визовых режимов в мире.
"Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще", - добавил министр.
В конца 2020 года Кулеба встретился с послом Великобритании специально по этой теме.
"Четко отметил, что нам нужны действенные шаги по британской стороны на ближайшую перспективу", - подытожил минстром.
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