Кулеба назвал упрощение визового режима с Британией "реальной перспективой"

13 января, 2021, 10:28

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о реальной перспективе упрощении визового режима между Украиной и Великобританией

Об этом он заявил в интервью Обозревателю.

Кулеба отметил, что в Британии один из самых жестких визовых режимов в мире.

"Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще", - добавил министр.

В конца 2020 года Кулеба встретился с послом Великобритании специально по этой теме.

"Четко отметил, что нам нужны действенные шаги по британской стороны на ближайшую перспективу", - подытожил минстром.