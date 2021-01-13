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Король Норвегии и королева вакцинировались против коронавируса

Король Норвегии Харальд V и королева Соня вакцинировались от коронавируса

Об этом сообщил королевский двор, передает dpa.

Ожидается, что вторая доза вакцины будет введена королю и королеве через три недели. Также 13 января вакцинировалась 88-летняя сестра короля Норвегии принцесса Астрид. Не уточняется, какой именно вакциной их привили.

Королевской чете 83 года, поэтому считается, что они входят в группу риска.

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