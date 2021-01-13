Компания Ferrexpo в 2020 году нарастила выпуск окатышей

13 января, 2021, 15:09

Компания Ferrexpo по итогам 12 месяцев 2020 года суммарно увеличила выпуск окатышей на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и произвела 11,2 млн. тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Согласно информации компании, в прошлом году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил 10,8 млн. тонн (рост на 8%), с 62%-м – 98 тыс. тонн, производство окатышей прямого восстановления железа (Direct Reduction - DR) с 67%-м содержанием железа составило 339 тыс. тонн, в 2019 году эта продукция не выпускалась.

В четвертом квартале общий выпуск окатышей возрос на 22% по сравнению с третьим кварталом - до 3,1 млн. тонн. В том числе выпущено 2,9 млн. тонн окатышей с 65%-м содержанием железа (рост на 16% к третьему кварталу), с 62%-м содержанием окатыши не производились, производство окатышей DR с 67%-м содержанием железа составило 153 тыс. тонн.

Вся продукция производилась из собственного сырья компании Ferrexpo. Объемы продаж окатышей за 2020 год составили приблизительно 12,1 млн. тонн, что превышает показатели предыдущего года на 17,5% (в 2019 году – 10,3 млн. тонн).

Рост выпуска окатышей произошел после реализации проекта увеличения производства обогатительной фабрики Группы Ferrexpo. Операционная деятельность и логистика Ferrexpo продолжили работать с минимальным влиянием COVID-19 в течение четвертого квартала 2020 года.

Благодаря увеличению объемов производства, Ferrexpo в это непростое время пандемии коронавируса обеспечила дополнительной работой по сравнению с прошлым годом своих контрагентов (железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и др.), что привело к созданию новых рабочих мест и увеличению всех налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, а также активно помогала местным общинам в борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам апреля 2020 года Ferrexpo произвела 1,06 млн. тонн железорудных окатышей из собственной руды, что является рекордным производственным показателем компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года.